Corriere dello Sport: “Il Napoli è mio”
Il Corriere dello Sport, nella firma di Fabio Mandarini, racconta l’immagine simbolo della serata: Aurelio De Laurentiis in tribuna al Maradona che esulta, twitta, difende e applaude la sua squadra. «Bravo Antonio Conte, bravi i calciatori», dice il presidente, soddisfatto e rasserenato dopo giorni di tensione seguiti alla tempesta di Bologna.
La replica del tecnico non tarda ad arrivare. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riporta fedelmente le sue parole: «La squadra è sempre stata con me. Nessuno potrà incrinare il nostro rapporto: io starò sempre con loro e loro con me». Conte ribadisce ancora una volta la sua leadership e la compattezza del gruppo.
IMBATTUTI E FIERI
Conte, come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si assume le responsabilità del periodo complicato: «Forse non stavo tirando fuori il meglio dai miei ragazzi. L’ultima tegola, l’infortunio di Anguissa, non va dimenticata. Con pochi centrocampisti abbiamo dovuto cambiare anche il sistema di gioco».
L’allenatore critica l’eccesso di gossip attorno alla squadra e richiama l’attenzione sulla realtà: il Napoli è l’unica squadra imbattuta in casa nel 2025 nei cinque top campionati europei.
«Ho sentito energia, elettricità», racconta Conte. «I ragazzi sono stati eccezionali. Ho un rapporto forte con loro, sincero. Dico le cose in faccia, sempre».
Una vittoria, quella contro l’Atalanta, che per Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport segna la fine delle ombre post-Bologna e il ritorno di un ambiente compatto.
THE CHAMPIONS: LA NOTTE DELLA VERITÀ
Ora, però, tutto si sposta su martedì. La partita contro il Qarabag è definita da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport come «delicatissima, anzi fondamentale». Il Napoli è dentro i playoff per un soffio: è 24° nella graduatoria generale, l’ultimo posto utile. Serve vincere, obbligatoriamente.
Il Qarabag ha 7 punti, gli azzurri 4. Gli azeri arrivano a Fuorigrotta dopo aver fermato il Chelsea sul 2-2 e puntano a un risultato che li avvicinerebbe agli ottavi.
Il Napoli vuole l’aggancio, anche perché la prossima sarà a Lisbona, nella casa di Mourinho, il 10 dicembre.
Da valutare le condizioni fisiche di Rrahmani – uscito per un colpo – e di Spinazzola, mentre Gilmour resterà ancora fuori.
Un Napoli ritrovato, compatto, applauditissimo da De Laurentiis e raccontato nei dettagli da Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport. Ora serve la prova definitiva: martedì, contro il Qarabag, senza alternative.