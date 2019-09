Oggi chiude il calciomercato. Il Napoli non ha speranze di prendere James. De Laurentiis lavora alle ultime operazioni in uscita.







Il calciomercato estivo 2019 chiuderà il suo sipario questa sera. Il Napoli non farà nessuna operazione last minute. Il tormentone James è destinato a restare solo un sogno d’estate.

Ancelotti dopo la partita con la Juventus ha fatto capire che il colombiano sarebbe stato utilissimo, in quanto l’esperimento di usare Fabian come trequartista è fallito.

De Laurentiis lavora per piazzare tre esuberi. Il Napoli con Icardi, James e Lozano sarebbe stato, sulla carta, fortissimo, ma le vie del mercato sono insidiose e difficili. Ancelotti sperava di essere contentissimo, dovrà accontentarsi di essere abbastanza contento.

L’edizione odierna del quotidiano il Mattino ha dedicato un focus alle ultime operazioni sul mercato del Napoli:

Le emozioni di questo rush finale dell’interminabile mercato estivo, sono davvero poche. Da Madrid, c’era chi sperava in un segnale improvviso di apertura del Real per il prestito (secco e gratuito) di James Rodriguez, il silenzio più assoluto. Il classe ’91 è ormai destinato a restare in maglia al Madrid.

De Laurentiis lavora per piazzare tre esuberi. Tonelli (richiesta da Lecce e Parma), Ciciretti (se lo contendono Ascoli e Pescara) e Machach (ballottaggio tra Trapani e Cittadella). Poca roba, insomma.

Per Tonelli non è detto che possa arrivare un altolà, visto che la sua cessione ridurrebbe a 4 il numero dei centrali azzurri: in pratica, senza un’offerta importante Tonelli potrebbe anche restare alla corte di Ancelotti.







Anche Elseid Hysaj resterà al Napoli nonostante le tante voci di addio di questa estate. Pare destinato a chiudersi così il capitolo legato al futuro dell’albanese, che sarà trattenuto per ragioni di turnover che per ragioni economiche, il club azzurro ha rifiutato quasi 17 milioni di euro dal Valencia.