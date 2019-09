Llorente si presenta al Napoli. L’attaccante spagnolo su Instagm pubblica le prime dichiarazioni da giocatore del calcio Napoli.







Aurelio De Laurentiis annuncia il nuovo attaccante del Napoli, Fernando Llorente, dopo il tira e molla per mauro Icardi il Napoli ha virato sull’ex Tottenham. Lo spagnolo ha firmato un contratto biennale con il Napoli. Lo spagnolo chiude il mercato in entrata del Napoli.

Llorente ha celebrato il suo arrivo a Napoli su Instagram: “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura! Ci aspettano grandi momenti da vivere insieme, farò del mio meglio per raggiungere tanti obiettivi importanti. Ringrazio i tifosi per l’affetto che mi avete dimostrato #ForzaNapoli“.. Parole al miele con una carica speciale in vista dei possibili successi che attendono lui e il Napoli.

Fernando Llorente torna in Italia a distanza di quattro anni dall’addio alla Juventus. In questo lasso di tempo il giocatore ha vestito le maglie di Siviglia, Swansea e Tottenham, prima di restare svincolato a giugno.







La punta spagnola completa l’attacco di Carlo Ancelotti, che già in questa sessione di mercato ha visto un altro volto nuovo come Hirving Lozano, subito a segno contro la Juventus alla seconda giornata di Serie A.