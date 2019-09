Napoli, De Maggio: “vi do una notizia di mercato su Hysaj”

Valter De Maggio riporta le ultime notizie sul mercato del Napoli. Il giornalista di kiss kiss e Mediaset parla di Hysaj e della questione Icardi.







Il direttore della radio ufficiale del club azzurro, Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Goal ha riportato le ultimissime sul calciomercato del Napoli:

” Vi devo dare una notizia di mercato: Hysaj resterà al Napoli. L’esterno albanese sembrava destinato a lasciare la compagine campana anche perché Carlo Ancelotti, a destra, ha attualmente a disposizione ben tre calciatori (Hysaj, Malcuit e Di Lorenzo). Quattro se si considera anche Nikola Maksimovic, spesso schierato a destra“.

De Maggio ha aggiunto: “Vi dico che il Napoli ha fatto di tutto per portare Mauro Icardi alla corte di Carlo Ancelotti. Dall’entourage del calciatore, tuttavia, è arrivato un secco no alla dirigenza degli azzurri. Questo, almeno, è quanto mi risulta. La società non ha lasciato nulla di intentato per il bomber.







“Il Napoli ha acquistato Fernando Llorente: l’affare è ufficiale. In uscita invece Chiriches, approdato al Sassuolo”.