Il Mattino: “Hojlund, Napoli aspetta i suoi gol: Conte lo rilancia contro l’Atalanta”
Come evidenzia Il Mattino, Rasmus Hojlund arriva alla sfida contro l’Atalanta con un peso sulle spalle e una missione chiara: ritrovare il gol. Paradossale ma reale, da quando è al Napoli ha segnato più reti con la Danimarca (5) che con la maglia azzurra. Un dato che racconta il momento e rappresenta il nodo principale che Conte vuole sciogliere.
Il tecnico, come riporta ancora Il Mattino, continua a puntare forte su di lui. Anche stasera, contro la squadra che lo scoprì, lo lanciò e lo rese grande in appena nove mesi, sarà al centro dell’attacco. A Bologna, due settimane fa, era stato l’unico promosso da Conte: «Il migliore in campo», aveva detto l’allenatore.
Quasi due mesi senza gol in azzurro
L’ultima rete risale alla gara contro il Genoa del 5 ottobre: un digiuno di quasi due mesi che pesa su una squadra in crisi di soluzioni offensive. Con De Bruyne out, è cambiato tutto: sparita la coppia “inglese”, cambiati i riferimenti, cambiati gli equilibri.
Hojlund non si è mai tirato indietro: lotta, fa sportellate, aiuta la squadra. Ma non basta. E non solo perché il Napoli ha investito 50 milioni sul suo talento, ma perché l’attacco azzurro vive del suo contributo.
Nuove intese, nuova vita: ora il danese deve trascinare
Conte non intende spostarlo dal suo ruolo. Il danese dovrà però costruire un’intesa tutta nuova:
con McTominay, amico fraterno e compagno di percorsi paralleli tra Nazionale e Premier;
con Neres e Politano, gli altri elementi fissi dell’attacco nei prossimi impegni.
La qualificazione a Euro 2025 con la Danimarca è un obiettivo personale, ma il primo dovere è aiutare il Napoli a rientrare nei posti Champions. Anche per ritrovare quel feeling europeo che sembrava ritrovato nella notte splendida contro lo Sporting CP.
Napoli, città e famiglia: Hojlund si sente finalmente a casa
Il danese si è stabilizzato nella vita di tutti i giorni: ha raggiunto Napoli con la compagna, la famiglia è spesso in città, lo segue allo stadio, prova a dargli tranquillità. Stasera sugli spalti ci sarà anche Careca, uno che di gol se ne intende.
Atalanta, l’ex che può dargli la svolta
In carriera Hojlund ha segnato a una sua ex soltanto una volta, con il Manchester United contro il Copenhagen. Una notte decisiva per la sua crescita, anche se gli inglesi persero la partita.
Il Napoli spera che questa sera la storia sia diversa.
Qui, adesso, il corso degli azzurri passa da lui. Da Hojlund.
Il volto fresco e giovane da mettere nella “cabina elettorale” del Maradona per convincere tutti che il futuro esiste. E comincia stasera.