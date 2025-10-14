14 Ottobre 2025

Il calcio italiano è marcio: arriva la denuncia della Meloni | Ecco le prove che fanno tremare la Serie A

Marco Fanfani 14 Ottobre 2025
Giorgia Meloni

Giorgia Meloni

Il presidente del Consiglio ha messo nel mirino il calcio italiano, che sta affrontando dei problemi molto importanti.

Negli ultimi anni, l’opinione che il calcio italiano sia “marcio” è diventata sempre più diffusa tra tifosi e osservatori. Tra scandali, plusvalenze fittizie, scommesse illegali e decisioni arbitrali controverse, molti vedono un sistema inquinato da interessi economici e politici. La fiducia nelle istituzioni sportive, dalla FIGC alla Lega Serie A, si è progressivamente erosa, alimentando la sensazione che trasparenza e meritocrazia siano ormai un miraggio.

Le inchieste giudiziarie e le intercettazioni spesso mettono in luce intrecci di potere che vanno ben oltre il campo da gioco. Dirigenti, procuratori e società si muovono in un ambiente dove il confine tra legalità e opportunismo appare sempre più labile. A pagarne le conseguenze sono i tifosi, disillusi e convinti che il risultato sportivo non dipenda solo dal talento o dal lavoro sul campo.

Tuttavia, generalizzare sarebbe ingiusto. Non mancano club virtuosi e dirigenti che cercano di ricostruire credibilità con bilanci trasparenti e progetti sostenibili. Anche alcune istituzioni sportive stanno provando a intervenire con riforme e controlli più rigidi, pur tra mille difficoltà e resistenze interne.

Il problema è culturale prima ancora che economico. Finché prevale l’idea che “tutti fanno così”, sarà difficile cambiare davvero. Servono esempi positivi, regole applicate con fermezza e un rinnovato senso di responsabilità collettiva per restituire dignità a un calcio che, nonostante tutto, resta una delle passioni più autentiche del Paese.

Le vecchie accuse

Anna Paratore, madre della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è tornata al centro dell’attenzione per alcune sue dichiarazioni sul calcio italiano. Le parole, però, non sono recenti: risalgono allo scorso anno, quando in un’intervista al portale Città Celeste la scrittrice espresse opinioni molto critiche sul sistema calcistico nazionale. Paratore, nota per la sua passione biancoceleste, aveva infatti sostenuto che “la Lazio può al massimo andare in Europa League, in Champions ci mandano altre squadre come Juve, Atalanta e Roma”.

Secondo la madre della premier, il sistema calcistico italiano sarebbe “tutto contro i biancocelesti”, lasciando intendere una presunta disparità di trattamento nei confronti della Lazio. Le sue frasi avevano suscitato discussioni accese sui social e tra i tifosi, divisi tra chi condivideva il suo sfogo e chi lo considerava una provocazione fuori luogo.

Pallone Serie A – fonte LaPresse – Napolipiu

Un episodio ormai datato

Oggi quelle dichiarazioni riemergono, ma è importante ricordare che si tratta di parole pronunciate molti mesi fa, in un contesto diverso. Non vi è alcuna novità o ulteriore commento da parte di Anna Paratore o della stessa Giorgia Meloni.

L’episodio conferma semmai quanto il calcio, e in particolare la Lazio, restino una passione viva anche in famiglia Meloni, seppur con toni talvolta sopra le righe.

