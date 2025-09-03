3 Settembre 2025

Il Cagliari si è scansato, ci sono le prove | Napoli nei guai dopo la partita di sabato

Marco Fanfani 3 Settembre 2025
Anguissa

Anguissa

Le malelingue sono sempre dietro l’angolo, soprattutto dopo una vittoria arrivata proprio in extremis, all’ultimo minuto.

Il Napoli conquista tre punti preziosissimi contro il Cagliari al termine di una sfida sofferta e decisa solo al 95’. La squadra di Conte, priva di Lukaku, ha faticato a trovare sbocchi offensivi per tutta la gara, ma proprio quando il pareggio sembrava ormai scritto è arrivata la zampata vincente di Anguissa. Il centrocampista camerunense, ben servito da Buongiorno, ha trovato la deviazione giusta in pieno recupero, regalando al Maradona una vittoria dal sapore liberatorio.

Conte ha riproposto in gran parte l’undici che aveva battuto il Sassuolo, con la sola eccezione di Spinazzola al posto di Olivera. La partita ha mostrato ancora le difficoltà strutturali dell’attacco azzurro, privo di un punto di riferimento centrale. Non a caso, l’attesa per l’arrivo di Hojlund è carica di speranze: servirà un centravanti capace di trasformare in gol la mole di gioco creata.

Il Cagliari, dal canto suo, ha disputato una gara ordinata e coraggiosa. Ben messo in campo da Pisacane, soprattutto nel primo tempo ha limitato i pericoli per la porta di Caprile, gestendo bene il possesso palla nella zona centrale. Con l’ingresso di Luvumbo, Gaetano e Borrelli, i sardi hanno provato ad alzare il baricentro, senza però trovare incisività negli ultimi metri.

Nella ripresa il Napoli ha aumentato progressivamente la pressione, costruendo diverse occasioni con McTominay, Rrahmani, Lucca, Spinazzola e Politano. Lo stesso McTominay, a un minuto dal 90’, ha sprecato l’occasione più nitida, calciando debolmente da posizione favorevole. Poi, in extremis, la rete di Anguissa ha ribaltato il destino della partita, lasciando al Cagliari solo la delusione di un risultato ingiusto per quanto visto in campo.

Il caso Luperto e il gol del Napoli

Sui social sta circolando un video che mostra Luperto in occasione dell’azione decisiva contro il Napoli. Nel filmato, il difensore sembra scostarsi al momento del cross che ha poi portato al gol di Anguissa al 95’. L’immagine ha alimentato discussioni e interpretazioni, con alcuni utenti che hanno ipotizzato una mancanza di aggressività o addirittura un atteggiamento sospetto.

La dinamica, in realtà, è più complessa di quanto appaia. Luperto si è trovato a difendere una situazione di gioco veloce, con il pallone proveniente dalla sinistra e compagni già posizionati in area. Il suo movimento, più che una rinuncia al contrasto, appare come una scelta tecnica, finalizzata a non sbilanciare la linea difensiva.

Esultanza Napoli
Esultanza Napoli – fonte lapresse – napolipiu.com

Le voci sui social e la realtà dei fatti

Le voci che circolano sul presunto “scansarsi” del Cagliari restano quindi prive di fondamento. Si tratta di dicerie nate dalla rapidità con cui un singolo fotogramma o un gesto isolato vengono interpretati sui social, spesso senza un’analisi più ampia della partita.

La prestazione della squadra di Pisacane, pur segnata dalla beffa finale, è stata ordinata e combattuta. Parlare di un atteggiamento arrendevole non rende giustizia a un gruppo che ha tenuto testa al Napoli per gran parte della gara. Il video di Luperto, estrapolato dal contesto, rischia solo di alimentare polemiche infondate.

