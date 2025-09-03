Attento, così ti metti contro tutta Napoli: Insigne tratta con i rivali di sempre | Accordo ad un passo
L’ex storico capitano del Napoli Lorenzo Insigne potrebbe presto ritornare in Serie A per vestire la maglia dei rivali di una vita.
Lorenzo Insigne ha salutato ufficialmente il Toronto, chiudendo con un anno d’anticipo la sua avventura in MLS rispetto al contratto che sarebbe scaduto nel 2026. Tre stagioni in Canada tra alti e bassi, con qualche lampo ma senza mai ritrovare la magia che aveva incantato i tifosi durante gli anni al Napoli.
Il bilancio parla di 66 presenze, 15 gol e 15 assist: numeri rispettabili, ma che non raccontano fino in fondo la sua difficoltà ad ambientarsi lontano dall’Italia. L’ex capitano azzurro non si è mai sentito del tutto a casa e ora vuole tornare, spinto anche dall’idea di giocarsi una chance in vista del Mondiale.
A 34 anni Insigne non pensa affatto al ritiro. Al contrario, è convinto di poter ancora fare la differenza e di meritare un palcoscenico di primo livello. Il suo ritorno in Serie A non è più soltanto un sogno nostalgico: i contatti con alcuni club italiani sono già ben avviati e potrebbe presto sbarcare in una squadra rivale del Napoli.
Tra le squadre interessate si era parlato nel corso dell’estate del Parma che si era mosso con decisione, immaginandolo come leader tecnico in grado di alzare la qualità della rosa. I gialloblù vedevano in Insigne un punto di riferimento, sia dentro lo spogliatoio che in campo.
Le squadre interessate
Ma i Ducali non sono stati gli unici ad avvicinarsi. Diverse società di Serie A hanno chiesto informazioni, consapevoli che il talento di Insigne rappresenta ancora un valore aggiunto. La prospettiva di rivederlo protagonista nel campionato italiano continua a farsi più concreta settimana dopo settimana.
Tra le pretendenti c’era anche la Fiorentina, che ha osservato con attenzione gli sviluppi. In Canada percepiva circa 11 milioni netti, cifre fuori portata per i club italiani, ma il calciatore sembra pronto a ridimensionare le proprie richieste. Il desiderio di tornare protagonista in Italia potrebbe essere più forte di qualsiasi stipendio.
La nuova avventura
Gian Piero Gasperini si ritrova con un problema non da poco: la sua Roma non ha un esterno mancino naturale in grado di garantire profondità e imprevedibilità sulla corsia. Il tecnico giallorosso sta valutando soluzioni interne, ma il mercato offre sempre suggestioni intriganti. Una di queste porta proprio il nome di Lorenzo Insigne.
Il fantasista napoletano è attualmente svincolato dopo l’addio al Toronto e il suo profilo, almeno sulla carta, risponde perfettamente alle esigenze tattiche di Gasperini. Tuttavia, l’ipotesi resta complicata per costi e ingaggio, oltre ai dubbi sulla sua adattabilità agli intensi ritmi di Roma. Un’idea affascinante, ma al momento difficile da concretizzare.