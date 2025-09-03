Mercato chiuso, ma non in uscita: il Napoli cede il suo ultimo esubero | Contratto depositato in Lega
Il mercato è ufficialmente chiuso ma la dirigenza del Napoli è pronta a cedere un esubero. E’ stato anche depositato il contratto.
Il calciomercato estivo dopo mesi lunghissimi è giunto al termine…almeno in Italia e nella maggior parte dei Paesi europei. E il Napoli potrebbe ancora approfittare delle finestre ancora aperte all’estero per piazzare esuberi. Uno di questi è oramai prossimo alla partenza visto quanto accaduto.
Il Napoli ha vissuto un’estate di mercato estremamente ricca. La società ha voluto dare un segnale forte, investendo su nomi importanti e su profili esperti per alzare immediatamente il livello competitivo. L’obiettivo è stato quello di regalare ad Antonio Conte una squadra completa, capace di gestire al meglio le tante partite della nuova stagione. L’ambizione è chiara: tornare protagonista in Italia e in Europa.
Tra gli arrivi più importanti spiccano Kevin De Bruyne, colpo a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il Manchester City, ed Eljif Elmas, tornato con una formula in prestito con diritto di riscatto. Il belga porta con sé una leadership internazionale e tanta esperienza da trasferire al gruppo.
In attacco, i partenopei hanno puntato forte su Rasmus Højlund, attaccante giovane e di prospettiva, arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato dallo United e su Lucca. Accanto a lui, sono stati acquistati a titolo definitivo anche Noa Lang e Miguel Gutiérrez, due rinforzi di grande energia e velocità sulle fasce.
Un mercato mirato
La linea difensiva si è arricchita con l’arrivo di Sam Beukema, centrale affidabile acquistato per circa 31 milioni di euro, considerato uno dei prospetti più solidi in Italia e non solo. Inoltre, è stato acquistato il giovane Luca Marianucci. L’obiettivo è avere una difesa più robusta ma anche versatile nelle rotazioni.
Anche il reparto portieri ha visto mosse strategiche. È infatti arrivato Vanja Milinković-Savić in prestito con obbligo di riscatto, portiere che negli ultimi anni ha fatto molto bene in Serie A. La sua fisicità e la sua esperienza lo rendono un profilo ideale per competere ad alti livelli. E c’è poi la questione cessioni che Manna sta trattando tutt’oggi.
Cessione a sorpresa
Giacomo Raspadori è stato ceduto in via definitiva per circa 22 milioni di euro all’Atletico Madrid. Ancora più eclatante è stato l’addio di Victor Osimhen, passato al Galatasaray per circa 75 milioni di euro dopo la fine del prestito: una cessione record per il calcio turco. Queste partenze hanno lasciato un segno profondo, così come quella di Simeone.
C’è poi la questione Pasquale Mazzocchi, che resta ancora aperta. Nonostante non sia stato protagonista dei movimenti principali, è rimasto a disposizione della squadra in questa fase iniziale di stagione. Tuttavia, il suo futuro appare incerto: il Napoli è pronto ad ascoltare eventuali offerte provenienti da campionati dove il mercato è ancora aperto, come Turchia o Grecia.