“Il 2 gennaio un nuovo giocatore sarà a Castel Volturno”

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per sostituire Kostas Manolas, Giuntoli sta trattando Jhon Lucumì difensore del Genk. La notizia di un interessamento per Lucumì è stata lanciata nella giornata di ieri, una conferma è arrivata anche dalla redazione di Radio Gol. Secondo Valter De Maggio il Napoli “sta lavorando per portare Lucumì a Castel Volturno già il 2 gennaio, queste sono le notizie che ci arrivano sul calciomercato del Napoli“. L’addio a Manolas è molto pesante, anche perché il Napoli attualmente ha in rosa solo due difensori: Rrahmani e Juan Jesus. Koulibaly è ancora infortunato e non tornerà nemmeno a gennaio, perché comincerà la Coppa d’Africa ed il difensore sarà impegnato con la nazionale senegalese.

Lucumì Napoli: ultime notizie di mercato

Cristiano Giuntoli deve cercare di portare un difensore al Napoli entro i primi giorni di mercato. La strategia del Napoli è quella di prendere almeno due rinforzi nel mese di gennaio, ma per quanto riguarda il difensore centrale bisogna fare in fretta. Spalletti ha gli uomini contati in quel ruolo ed il Napoli non può permettersi di perdere troppo tempo. Anche perché con le tante partite disputate dagli azzurri ci può essere sempre qualche problema di infortuni. Lucumì del Genk piace al Napoli ed il giocatore non rifiuterebbe il trasferimento. La valutazione di Lucumì è tra i 15 ed i 20 milioni di euro, ma il suo contratto scade nel 2023. Il Napoli lo vuole in prestito, così come ha chiesto il prestito di Mina dell’Everton. Qualora non si riuscisse a chiudere si valuta anche il ritorno di Luperto, che potrebbe sopperire all’emergenza, rimandando l’acquisto di un difensore centrale a giugno. Mese in cui dovrebbe esserci l’addio di Lorenzo Insigne, pronto ad andare via a parametro zero. Dall’ultima intervista del suo agente, si capisce che il giocatore è oramai orientato a lasciare Napoli.