Formazione Napoli: col Milan tante assenze, sorpresa Malcuit

La formazione del Napoli con il Milan sarà ancora piena di assenze, ancora out Fabian e Insigne, Malcuit punta una maglia da titolare. Sarà ancora un Napoli in piena emergenza quello che giocherà con il Milan, in una sfida da vincere assolutamente per non veder sfuggire il sogno scudetto, oltre che per evitare di dover cominciare a guardarsi le spalle per il quarto posto.

Milan-Napoli: la formazione di Spalletti

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla probabile formazione del Napoli che gioca con il Milan domenica 19 dicembre: “Da Castel Volturno qualche buona nuova ma anche la quasi certezza per Luciano Spalletti di dover rinunciare al capitano Lorenzo Insigne che anche ieri ha svolto lavoro in palestra, per via di un persistente problema a un polpaccio. Il tecnico invece respira un pizzico a centrocampo, dove dopo aver recuperato Anguissa e Zielinski, anche Lobotka appare in condizione quantomeno di partire oggi per Milano. In più Elmas sta meglio e pure Demme sta migliorando la condizione post covid. In difesa miglioramenti per Mario Rui, che ieri ha svolto il primo allenamento sul campo della settimana. Il portoghese è indispensabile a sinistra e probabilmente stringerà i denti per essere domani sera a San Siro. Anche perché l’alternativa per Spalletti sarebbe schierare Malcuit a destra, spostando Di Lorenzo a sinistra. Tutte scelte obbligate“.