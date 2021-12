Milan-Napoli: Zielinski recuperato. Ma è Mario Rui che fa esultare Spalletti

Piotr Zielinski e Mario Rui possono giocare con Milan-Napoli, i due giocatori hanno recuperato e andranno in campo domenica. Arriva anche qualche buona notizia dall’infermeria per Spalletti, che per il momento può dire di aver recuperato Zielinski. Il polacco era uscito dalla sfida con l’Empoli per un problema respiratorio, poi la tracheite e l’influenza lo hanno tenuto bloccato per qualche giorno. Corriere dello Sport segnala uno Zielinski pimpante che ha recuperato e smaltito l’influenza, quindi con il Milan giocherà regolarmente.

Napoli: Mario Rui c’è , ma Ghoulam?

Anche Mario Rui ha tante possibilità di scendere in campo con il Milan. Sicuramente un’altra ottima notizia per Luciano Spalletti che ha penuria di difensori. Con l’addio di Manolas e Koulibaly infortunato, gli unici centrali disponibili sono Rrahmani e Juan Jesus, con il brasiliano che pure ha avuto qualche problema fisico in settimana. In teoria sugli esterni il Napoli è coperto con Di Lorenz-Malcuit a destra e Mario Rui-Ghoulam a sinistra. Spalletti sull’algerino ha detto che è “quasi pronto“. È proprio quel quasi che impensierisce, perché il giocatore è da inizio stagione che sta rientrando dall’ennesima operazione al ginocchio.

Nulla da dire sul Ghoulam, sia come calciatore che come uomo, ma il Napoli ha perso un altro girone ad attendere il suo rientro, una società che punta in alto non può permettersi un atteggiamento simile. Spalletti non ha potuto mai contare su Ghoulam, tanto da dover adattare calciatori sulla sinistra nelle rare volte in cui Mario Rui non ha giocato. Perdere il portoghese diventa un dramma per il tecnico azzurro che non ha sostituti di ruolo. A gennaio si parla di un acquisto imminente di Mandava, anche se c’è l’inserimento della Lazio. La società deve trovare una soluzione, a meno che non si voglia attendere ancora il pieno recupero di Ghoulam.