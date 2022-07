Iezzo: “Napoli su Navas? Fantascienza. Alle spalle di Meret non metterei Contini: ecco perchè”

Inoltre, Iezzo, ha proseguito: “La voce di mercato che parla di un interessamento del Napoli per Keylor Navas, penso si tratti di fantascienza. Non scherziamo nemmeno. Navas non è un nome per la società azzurra. Alle spalle di Alex Meret non metterei Contini. Sono sincero, Nikita negli ultimi anni sta trovando continuità e non bloccherei il suo percorso di crescita mettendolo alle spalle di Meret a Napoli. Fossi nel club azzurro, ripeto, prenderei un altro portiere esperto e lo piazzerei dietro il friulano”.