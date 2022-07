Padovan: “O si fa Meret o si muore”

Alex Meret sarà il portiere titolare del Napoli nella prossima stagione, il tweet ufficiale di non è ancora arrivato ma da più parti si da per sicuro il rinnovo di Meret fino al 2027. Spalletti avrebbe gradito avere Ospina, anche perché il tecnico del Napoli vuole portieri che sappiano giocare bene con i piedi e lo ha detto espressamente nell’ultima intervista concessa a Sky. Ora però avrà Meret tra i pali, perché il portiere non avrebbe mai firmato se non avesse avuto la sicurezza di giocare titolare nella prossima stagione.

Meret titolare al Napoli

Giancarlo Padovan a Radio Goal fa il punto proprio su Meret e dice: “A questo punto o si fa Meret o si muore” parafrasando in parte la frase di Giuseppe Garibaldi. Padovan ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli spiega: “Quello che voglio dire è che il portiere ha una grandissima chance, a questo punto deve dimostrare di essere un grande portiere. Il Napoli ha puntato forte su di lui, in qualche modo ha sacrificato pure Ospina, ora deve dimostrare che vale il ruolo da titolare. Lui è felicissimo di restare al Napoli. Lo sarà pure Spalletti? Non lo so perché nell’ultimo anno gli ha preferito quasi sempre Ospina. Però Mert non è un portiere scarso, ma deve dimostrare di essere pronto per fare il titolare in un grande club“.