Sollazzo: “Napoli grandissimo calciomercato, vi ricordato con Sarri?”

Boris Sollazzo è intervenuto ai microfoni di Radio Goal ed ha esaltato il calciomercato del Napoli: “Uno dei migliori in Serie A“. Un’affermazione quella del giornalista che non trova molto d’accordo i tifosi del Napoli che si stanno lamentando per i mancati investimenti di Aurelio De Laurentiis. Ma Sollazzo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dice: “Io sono convinto che il Napoli si sia comportato molto bene in fase di calciomercato fino ad ora. Ha preso Mathias Olivera, ha compra Kvaratskhelia che dicono sia fortissimo e sarà un grandissimo giocatore. Invece qui stiamo giudicando sulle intenzione, su quello che non è ancora avvenuto“.

Sollazzo sul calciomercato del Napoli aggiunge: “È chiaro che se vanno via Koulibaly e Osimhen il discorso cambia, ma fino ad ora sono a Napoli e non sembra ci siano grandissime possibilità che vadano via. Inoltre, ripeto, stiamo giudicando il Napoli per operazioni di cui si sente solo parlare, ma che a conti fatti non sono solo avvenute. Ogni anno sembra che debba andare via tutta la squadra. Mi ricordo al primo anno di Sarri, sembrava non dovesse restare praticamente nessuno in maglia azzurra, poi sappiamo tutti com’è andata a finire in quelle tre stagioni con il tecnico toscano“.

Il Napoli è al centro di molte trattative per acquisti e cessioni, prospettive di mercato che il club deve chiudere, anche perché ci sono giocatori scontenti che vogliono andare via. Resta comunque che il presidente De Laurentiis ha fatto vedere di avere le idee chiare, sostituendo immediatamente i giocatori andati via, come nel caso di Insigne e Ghoulam ad esempio.