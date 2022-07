Perillo sul futuro di Mertens: “Occhio alla coppia con Milik, ma la Salernitana…”

Il contratto di Dries Mertens con il Napoli è scaduto e sul giocatore c’è anche il Marsiglia. La priorità di Mertens resta sempre il Napoli ma bisogna trovare l’accordo con Aurelio De Laurentiis che torna dagli Usa nei prossimi giorni. Dunque la prossima settimana sarà decisiva per capire se il belga resterà in azzurro, oppure se firmerà per un altro club. Per Mertens si fa avanti il Marsiglia di Milik, ma il fatto che la società non abbia fatto nemmeno un saluto al giocatore lascia pensare che qualcosa bolle in pentola, ma è necessario che il giocatore ed il presidente del Napoli parlino tra di loro.

Futuro Mertens: c’è il Marsiglia di Milik

Antonello Perillo della Rai sui social scrive: “Occhio al Marsiglia. Dopo 148 gol col Napoli, il futuro di Mertens potrebbe essere in Ligue 1 accanto al suo amico Milik (che però è corteggiato da alcuni club italiani, Salernitana in testa)“. Dalla decisione di Mertens e dall’accordo con il Napoli o meno, dipendono anche altri accordi di calciomercato. Ad esempio Deulofeu sta attendendo la società azzurra, anche perché lo spagnolo viene ritenuto un sostituto del belga. Ma ci sono molti altri movimenti di mercato che Giuntoli può completare. Tra acquisti e cessioni il Napoli deve portare a termine molte trattative, perché i malumori di Politano e Demme non si possono ignorare. Allo stesso tempo il club azzurro non vuole lasciar partire questi giocatori senza una giusta retribuzione.

Ma ci sono altri casi spinosi da tenere sotto controllo: a cominciare da quello per Fabian Ruiz, il giocatore si è impuntato, non vuole rinnovare. Ma il Napoli è pronto a metterlo fuori rosa, come fece con Milik. Una decisione che penalizzerebbe moltissimo Fabian Ruiz nell’anno dei Mondiali. Ovviamente bisogna capire se Spalletti sarà d’accordo con questa decisione, visto che lo spagnolo è uno dei giocatori preferiti dal tecnico toscano per la sua mediana.