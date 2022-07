Mollichelli: “Inter, Milan e Juve nettamente avanti al Napoli. Mertens è solo un sogno, Kolulibaly può partire”

Adolfo Mollichelli parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della corsa scudetto del Napoli e del calciomercato azzurro. Mollichelli analizzando i movimenti del calciomercato di tutte le big fa sapere: “L’Inter ha piazzato già quattro acquisti, la Juve ha preso Pogba e Di Maria, il Milan si sta organizzando. Credo che queste tre squadre siano sullo stesso piano, poi ci sono le altre. Poi se l’Inter prende anche Dybala, allora i nerazzurri sono nettamente favoriti per lo scudetto”. Un’idea sposata anche da Massimo Mauro che ha bocciato il Napoli per la corsa scudetto.

Mollichelli durante Radio Goal ha poi aggiunto: “Il discorso Mertens penso che sia solamente un sogno e purtroppo resterà tale, non credo ci siano i margini per un rinnovo”. Mentre su Koulibaly aggiunge: “Non credo che si possa dire che resti a Napoli, c’è sempre la possibilità che venga ceduto a qualche top club. Anzi sono sicuro che se qualcuno si presenta con la cifra giusta, anche la stessa Juventus, De Laurentiis è pronto ad accompagnare Koulibaly alla porta“. Al momento però la trattativa per la cessione di Koulibaly è bloccata, con il Napoli che continua a chiedere 35 milioni di euro, mentre il difensore ha rifiutato il trasferimento alla Juventus.