I tifosi della Juve: “Si, ci dà il rigore” poi la doccia fredda – il video fa il giro del web

La Juventus protesta per un rigore non concesso dall’arbitro Pinheiro, i tifosi sugli spalti erano convinti che venisse concesso.

Ci sono grandi proteste per il rigore non concesso dall’arbitro Pinheiro in favore della Juventus contro il Nantes in Europa League. Il direttore di gara è andato al Var a rivedere il fallo di mano di Centonze che blocca il colpo di testa di Bremer.

È il minuto 95 quando il direttore di gara una volta visto il Var decide di non concedere il calcio di rigore per la Juventus. Il fallo di mano c’era ma prima il direttore di gara ha visto un fallo di Bremer che appoggia la mano sulla schiena del difensore avversario. La revisione al Var è durata qualche minuto con i tifosi della Juventus che erano convinti che l’arbitro fischiasse sicuramente il rigore, come si vede dal video che sta girando sul web.

Una speranza che non si è concretizzata ed ha fatto scattare anche la rabbia dei tifosi bianconeri, che da questa mattina stanno riempiendo i social di piagnistei. In tanti sono convinti di essere oramai la squadra più penalizzata dagli arbitri in Europa, oltre che in Italia.