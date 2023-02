Da Torino: “La Juve ha il bacino d’utenza più ampio, Il Napoli con lo scudetto resta poca roba”

Il giornalista Andrea Bosco parla dell’interesse decrescente nel calcio italiano e della convinzione della parte juventina di essere penalizzata dal Palazzo.

In un editoriale su TuttoJuve, il giornalista Andrea Bosco sostiene che, sebbene sia in corso un nuovo fronte per la trasmissione in chiaro dei diritti per la Champions League con Mediaset e Rai interessate, l’interesse per il campionato italiano sta diminuendo giorno dopo giorno. Bosco afferma che la Juventus pesa per circa il 40% del bacino d’utenza, mentre Inter e Milan rappresentano un altro 35%. Il resto sarebbe poca roba. Inoltre, il giornalista avverte che la convinzione della parte juventina di essere penalizzata dal Palazzo potrebbe portare alla rottura del giocattolo. Bosco conclude che nulla è eterno e cita gli esempi di stagioni passate in cui il pugilato, il basket e il ciclismo erano in grande forma, ma ora non lo sono più.

Bacino utenza Napoli dopo scudetto si allargherà, ma non c’è paragone con la Juve

Ecco le parole di Bosco: “Sul fronte dei diritti per la Champion’s si sta aprendo un nuovo fronte per la trasmissione “in chiaro“: con Mediaset, anche la Rai sarebbe interessata . Ma per quanto riguarda il campionato italiano l’interesse sta scemando, giorno dopo giorno. E’ anche una questione di numeri: la Juventus “pesa“ per circa il 40%. Inter e Milan per un altro 35 %. Il resto è poca roba , sotto questo punto di vista. Questione di bacino d’utenza. Quello del Napoli, dopo la più che probabile vittoria in campionato, certamente si allargherà. Ma resterà imparagonabile rispetto a quelli delle sue storiche avversarie”.

Bosco, sul complotto contro la Juve: “Il fatto è che il popolo juventino si è fatto la convinzione di essere vittima di un complotto. Come la parte antijuventina da anni strepita che la Juve “ruba“, quella bianconera è convinta di essere e da decenni, penalizzata dal Palazzo. I recentissimi casi di magistrati coinvolti in esternazioni da ultras ha rafforzato questa convinzione. Il pericolo è che il giocattolo si rompa. Avete presente la recente macro astensione alle elezioni Regionali in Lazio e Lombardia?”.

“Se una parte degli utenti (a ragione o a torto) si convince di non ricevere un trattamento equo il giocattolo è destinato a rompersi . Attenzione, perché niente è eterno . Ci sono state stagioni (neppure lontanissime) nelle quali il pugilato andava alla grande. Al pari del ciclismo : su pista e su strada. Il basket in Italia era secondo solo alla Nba. Una volta. Non tanti anni fa“.