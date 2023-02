Schwoch: “Era fatta per il ritorno al Napoli, poi mi separai e cambiò tutto”

Stefan Schwoch rivela che stava per tornare al Napoli, poi si separò e cambiò tutto, con il calciatore che consigliò Calaiò

Stefan Schwoch svela un retroscena inedito del passato. Durante la trasmissione Legends – Ci vediamo a Napoli, produzione di Nexting, in onda su Napflix (canale 116) e Canale 8, l’ex attaccante del Napoli rivela di essere stato ad un passo dal ritorno all’ombra del Vesuvio: “Quando il Napoli era in C1 e io ero a Vicenza il Napoli mi chiese di tornare. Io dissi di sì per gennaio e avevo anche già firmato, poi però mi separai da mia moglie e non me la sentivo di lasciare i figli a casa. Chiamai Marino, gli dissi che avevo firmato ma che potevo non avere la testa giusta per giocare. Quindi rinunciai e gli dissi di prendere Calaiò“.

La separazione con la moglie costrinse Schwoch a rifiutare il ritorno al Napoli

L’ex bomber ha poi proseguito: “L’avevo avuto già come mio compagno di squadra, dissi a Marino di andare a prendere lui. Il Napoli di oggi? Ha corso un rischio contro la Cremonese in Coppa Italia ed è uscito fuori. Il turnover però ci stava: se non lo fai in quel caso, quando lo fai?”.

“Però è anche vero che anche con giocatori diversi la partita andava portata a casa. Forse lì magari un po’ di testa il Napoli ha peccato ma il Napoli questo Scudetto non lo può perdere mai, lo vincerà al 100%. Il Napoli attacca sempre con 5 o 6 uomini, a volte addirittura 8. Larghi vanno gli esterni e le punte si stringono”. Ha concluso l’ex attaccante azzurro.