Napoli: Giuntoli vuole due talenti del Sassuolo

Il Napoli sta lavorando per acquistare due talenti del Sassuolo: Davide Frattesi e Armand Laurentiè.

Cristiano Giuntoli ed il suo gruppo scouting sono sempre alla ricerca di nuovi talenti. Anche perché i giocatori possono passare, ma quest’anno il club di Aurelio De Laurentiis ha dimostrato che si possono sostituire. Ovviamente non c’è la matematica certezza, ma il gruppo di lavoro di Giuntoli scandaglia il mercato mondiale e studia i vari giocatori per limare al minimo il margine di errore.

Calciomercato Napoli: Frattesi e Laurentiè

La sfida tra Napoli e Sassuolo che si gioca stasera al Mapei Stadium sarà l’occasione per Giuntoli anche per vedere due suoi pupilli. Secondo quanto scrive Il Mattino, il Napoli sta insistendo per Frattesi e Laurentiè. Piace soprattutto il centrocampista, anche perché a fine stagione potrebbe esserci qualche stravolgimento nella rosa azzurra, soprattutto in mediana. È risaputo che Frattesi strizza l’occhio alla Roma, ma la società giallorossa se non si qualifica per la Champions League non potrà fare grandi acquisti, anche perché c’è un bilancio da rispettare ed i Friedkin non sono disposti a fare clamorose ricapitalizzazioni.

Chiaramente il Sassuolo è bottega assai cara, lo si è visto con Raspadori in estate, ma il Napoli per Frattesi ci vuole provare. Giuntoli tiene sempre d’occhio Laurentiè giocatore che qualcuno ha accostato a Kvaratskhelia, che potrebbe essere addirittura buono per l’altra fascia d’attacco, quella di destra, dove si cercano rinforzi.