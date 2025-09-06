”Ha messo le mani dappertutto”: SCANDALO FIFA | Accuse di molestie sessuali per il presidente
La FIFA è spesso nell’occhio del ciclone per polemiche e critiche. L’organizzazione sta avendo difficoltà, soprattutto negli ultimi anni.
Negli ultimi anni la FIFA è stata spesso al centro di accese polemiche, legate non solo alla gestione sportiva ma soprattutto alle scelte politiche ed economiche. Una delle critiche più ricorrenti riguarda l’assegnazione dei Mondiali, con accuse di corruzione e favoritismi, come avvenuto per le edizioni in Qatar e in Russia. Le condizioni di lavoro nei cantieri degli stadi qatarioti hanno sollevato scandalo internazionale, con denunce di violazioni dei diritti umani e morti tra i lavoratori migranti.
Un altro fronte di contestazione riguarda la trasparenza finanziaria. Diversi dirigenti della FIFA sono stati coinvolti in inchieste giudiziarie, tra cui il famoso “FIFAGate” del 2015 che ha portato a numerosi arresti per corruzione e riciclaggio. Questi episodi hanno minato la credibilità dell’organizzazione, accusata di privilegiare interessi economici e sponsor rispetto ai valori sportivi e alla meritocrazia calcistica.
Le polemiche si estendono anche alle riforme proposte, come l’idea di disputare i Mondiali ogni due anni. La proposta ha spaccato il mondo del calcio: molte federazioni e club si sono opposti, temendo un sovraccarico di partite e una svalutazione delle competizioni continentali, mentre altri vi hanno intravisto maggiori opportunità economiche.
Le dispute riguardano anche il rapporto della FIFA con le leghe e le confederazioni. La gestione dei calendari internazionali e il poco ascolto verso i club, che devono spesso rinunciare ai propri giocatori per le nazionali, hanno alimentato tensioni crescenti. Tutto questo rende la FIFA una delle organizzazioni sportive più potenti ma anche più discusse al mondo.
La denuncia di Hope Solo
L’ex portiere della nazionale statunitense Hope Solo ha accusato Sepp Blatter, allora presidente della FIFA, di averla molestata sessualmente. In un’intervista concessa al quotidiano portoghese Expresso, pubblicata nel 2017, la calciatrice ha raccontato l’episodio risalente al 2013, durante il gala del Pallone d’Oro a Zurigo. Poco prima di salire sul palco per consegnare il premio alla connazionale Abby Wambach, Blatter le avrebbe toccato il fondoschiena senza consenso.
La rivelazione ha suscitato scalpore, poiché coinvolgeva una delle figure più potenti del calcio mondiale. Hope Solo ha sottolineato come simili comportamenti non siano un’eccezione: «Le molestie sessuali nello sport sono diffuse. Non succede solo a Hollywood», ha dichiarato, collegandosi anche al movimento #MeToo nato in quegli anni.
La replica di Blatter e il dibattito aperto
Sepp Blatter, intervistato dal Guardian, ha respinto fermamente le accuse definendole «una dichiarazione ridicola». L’ex presidente FIFA non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, lasciando però aperto un dibattito sulla presenza di molestie all’interno delle istituzioni sportive.
Il caso ha contribuito ad alimentare il confronto internazionale sulla tutela delle atlete e sulla necessità di maggiore trasparenza e protezione. L’intervista di Hope Solo a Expresso resta una delle denunce più note nel mondo del calcio femminile, capace di riportare l’attenzione sui problemi di potere e abuso all’interno delle grandi organizzazioni sportive.