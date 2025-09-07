Napoli in ansia per Rrahmani
La nazionale conta, ma non a scapito della stagione del Napoli. Amir Rrahmani, leader della difesa azzurra, ha accusato un problema muscolare nella sfida tra il Kosovo e la Svizzera, persa 4-0 venerdì a Basilea. Come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il centrale partenopeo si è fermato al 60’, sostituito da Krasniqi, dopo aver avvertito dolore alla parte posteriore della coscia destra. Nessuna barella, nessun gesto eclatante: è uscito sulle proprie gambe, confermando poi in mixed zone che la sua squadra aveva «pagato ogni errore» e che serviva «una reazione immediata».
Il capitano del Kosovo, evidenzia ancora Palliggiano sul Corriere dello Sport, si è sottoposto ieri ai primi test a Pristina. Servono almeno 48 ore per una diagnosi precisa, ma appare difficile immaginarlo in campo nella gara di domani contro la Svezia. I media locali parlano di un rientro imminente in Italia: la priorità di Rrahmani è tornare a disposizione di Conte, evitando rischi in un calendario che, per il Napoli, si annuncia subito fitto e impegnativo.
Lo staff medico del club, sottolinea ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, è in costante contatto con quello della nazionale kosovara. L’eventuale rinuncia al match contro la Svezia aprirebbe la strada a un ritorno anticipato a Castel Volturno. Nel frattempo, Conte monitora la situazione, consapevole che la Fiorentina è dietro l’angolo e che il suo difensore è pedina fondamentale negli equilibri tattici della squadra.
Nell’analisi di Palliggiano sul Corriere dello Sport, Rrahmani viene descritto come colonna imprescindibile della retroguardia, ma il Napoli può contare su alternative affidabili: Juan Jesus, Buongiorno e Beukema sono pronti a contendersi due maglie se il kosovaro dovesse dare forfait. Amir, dal canto suo, sogna di esserci: perché la nazionale è importante, ma il Napoli pure.