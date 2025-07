Grealish respira l’aria di Napoli

Il destino sa essere bizzarro, specie d’estate. Come racconta Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, ieri Jack Grealish è atterrato all’aeroporto di Capodichino e ha raggiunto la Costiera Amalfitana. Meta: Conca dei Marini, proprio nei giorni in cui il suo nome viene accostato al Napoli. Coincidenza? Forse. Ma la suggestione resiste, anche se – è bene chiarirlo – si tratta di una zona frequentemente popolata da celebrità.

Grealish, scrive ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, è in uscita dal Manchester City e sta lavorando individualmente alla forma fisica. Sui social ha condiviso le sue sessioni: fascia tra i capelli, maglia doppia per sudare di più, pallone e thermos. Una routine da professionista vero. Il Napoli lo valuta tra i profili per completare la fascia sinistra con Lang: insieme a lui ci sono Ndoye del Bologna e Chiesa (che però non è al Liverpool, ma alla Juventus – ndr). Molto più difficile la pista Zaccagni, bloccata dalla situazione in casa Lazio.

Milinkovic-Savic aspetta. E Zanoli può restare

Nel frattempo, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport aggiorna anche sul fronte portiere. Vanja Milinkovic-Savic è in ritiro con il Torino a Passo dello Stelvio, a meno di 80 km da Dimaro, e attende solo un via libera per cambiare maglia. Non ha giocato l’ultima amichevole contro l’Ingolstadt e partecipa solo alle sedute minime con gli altri portieri. La trattativa con il Napoli è concreta: l’offerta è di 15 milioni, contro una valutazione da 18, pagabili in più rate. Intanto, i granata hanno chiuso per il sostituto: Franco Israel dallo Sporting Lisbona.

L’operazione è legata indirettamente a un’altra trattativa in uscita per il Napoli: quella tra il Torino e Cyril Ngonge. Prestito con diritto di riscatto, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. La chiave, fa sapere ancora il Corriere dello Sport, è nelle mani dei presidenti: De Laurentiis e Cairo dovranno sbloccare entrambe le situazioni.

Terzini, cambio di rotta: Zanoli può rimanere

Ultima sorpresa del giorno: Alessandro Zanoli. Fino a poco tempo fa in uscita, potrebbe rimanere alla corte di Conte. Di conseguenza, come riporta Mandarini, si raffredda la pista che portava a Juanlu Sanchez del Siviglia.