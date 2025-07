Corriere dello Sport: “Napoli stremato. Ko al prima”

– Centoquarantanove giorni dopo l’ultima volta, il Napoli torna a conoscere la sconfitta. Un ko che non fa male, ma che fa notizia: era dal 23 febbraio, nella trasferta di Como, che gli azzurri non perdevano. Stavolta è accaduto a Dimaro, in amichevole contro l’Arezzo di Bucchi, che si è imposto per 2-0 davanti a 2.200 spettatori.

Come racconta Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport in Trentino, nessuno in casa Napoli ha preso con leggerezza il passo falso, ma al tempo stesso nessuno farà drammi. I carichi di lavoro sono stati massacranti in questi primi sei giorni di ritiro: doppie sedute, tanta corsa, lavoro atletico e gambe imballate. Normale, dunque, che i meccanismi siano ancora lontani dalla brillantezza.

Antonio Conte, scrive ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, ha provato due assetti: un 4-3-3 nel primo tempo e un 4-2-3-1 nella ripresa, cambiando tutti gli uomini a disposizione. In campo si sono visti quattro dei cinque nuovi acquisti: Lang, autore di una mezzora vivace ma macchiata dal rigore procurato; Marianucci, positivo nel complesso; Lucca, ancora appesantito ma generoso; e soprattutto Kevin De Bruyne. Il belga ha cercato la porta tre volte e servito un assist, pur senza brillare per condizione. Bene Anguissa, unico a giocare più di un tempo, mentre Zanoli è stato testato alto nel tridente, e non è detto che lasci il club.

Il primo gol arriva al 38’ con Pattarello, su rigore concesso per fallo di Lang e intuito ma non trattenuto da Meret. Il raddoppio è opera di Varela al 90’, sfruttando un errore in uscita di Mazzocchi. Un doppio colpo che lascia l’amaro in bocca ma non cambia nulla, come sottolinea il Corriere dello Sport nel suo ampio reportage.

David Neres il più brillante. Sabato test col Catanzaro

Nella ripresa spazio anche a Lukaku, Lobotka, Rrahmani, Beukema e David Neres, quest’ultimo il migliore in campo per distacco. Il brasiliano ha ritrovato la corsia destra, saltando l’uomo, mettendo palloni in mezzo e sfiorando tre volte la rete: prima con una rovesciata, poi centrando il palo e infine trovando la risposta di Trombini. Decisivi anche due interventi del portiere su Zerbin.

Mandarini conclude sul Corriere dello Sport: «Sabato, contro il Catanzaro, il Napoli affronterà il secondo e ultimo test del ritiro. Ma prima altri tre giorni di lavoro intenso. E va bene così: è solo luglio».