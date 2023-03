Giuseppe da Pietramelara a 92 anni allo stadio per la prima volta: “È il Napoli più forte mai visto”

Giuseppe Lucca di Pietramelara a 92 anni per la prima volta ha visto la partita allo stadio Diego Armando Maradona.

“Questo è il Napoli più forte che io abbia mai visto” detto dal signor Giuseppe che di anni ne ha 92 ma ha animo ed energia da vendere fa un bell’effetto. Perché il 92enne di Pietramelara di squadre azzurre ne ha viste tantissime. Dagli Juliano a Sivori, Savoldi, passando per l’epopea di Diego Armando Maradona. Ma ha anche vissuto il Napoli che balbetta, quello che retrocede in Serie B e che viene spedito in Serie C dopo il fallimento.

Poi la rinascita con Aurelio De Laurentiis, la Serie A e la ritrovata qualificazione in Champions League. Giuseppe le ha viste veramente tutte perché raccontano “non si perde mai una partita del Napoli“. Eppure fino alla sfida Napoli-Eintracht Francoforte non aveva mai messo piede allo stadio.

Giuseppe da Pietramelara allo stadio Maradona

Da Pietramelara, cittadina in provincia di Caserta a piazzale Tecchio ci sono attualmente 84 km da compiere, più di 1h di auto, e si può comprendere quanto potesse essere difficile spostarsi negli anni addietro.

Ma in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte Giuseppe ha realizzato il suo sogno, mettere piede finalmente e per la prima volta nel tempio di Fuorigrotta, accompagnato dal figlio Orlando Lucca, oltre che altri amici come Andrea De Ponte.

Un’emozione fortissima quella di Giuseppe di Pietramelara che all’impatto con lo Stadio Maradona è rimasto quasi senza parole, ma è rimasto impressionato dal calore del pubblico e dal tifo dei sostenitori azzurri.

Il Napoli poi ha dato spettacolo in campo con Osimhen e la qualificazione ai quarti di Champions League, un altro pezzo di storia da mettere nel cassetto dei ricordi per il signor Giuseppe che ora non vuole più smettere ed ha già chiesto di voler vedere anche la prossima partita sempre al Maradona. Magari la SSCN potrebbe riservagli un posto in tribuna d’onore, perché 92 anni di fede azzurra andrebbero premiati.