Il tifo sano dà spettacolo al Maradona: “Napoli magia, Serie A ridicolizzata. Conquistiamo l’Europa”

Il Napoli si qualifica ai quarti di Champions League, allo stadio Diego Armando Maradona i tifosi danno spettacolo sugli spalti.

Ci sono immagini che riconciliano con i valori dello sport e sono quelle dei tifosi in festa, quella parte del tifo sano, che è la stragrande maggioranza della platea partenopea.

Sono immagini che fanno bene agli occhi e all’anima, perché si contrappongono a quelle scene di guerriglia urbana vissute a Napoli nella giornata di ieri e condannate anche dalla Bild.

Napoli, i tifosi UANM: “Difendiamo i valori sani“

“Noi club UANM (Unione Azzurra Nel Mondo) coloriamo il Maradona e siamo feriti dalle immagini viste in tv, perché noi portiamo dei valori sani, portiamo famiglie e bambini nelle sedi ed allo stadio” dice Roberto Stanzione portavoce del gruppo che conta 80 club affiliati in tutto il mondo, con il vice presidente che prova anche a costituire i fan club ufficiali del Napoli.

Le foto dei tifosi felici prima e dopo la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte sono immagini bellissime, com’è stata la sfida di Champions League, in cui la squadra di Spalletti ha dominato il campo senza subire nemmeno una rete.

Una storia favolosa quella che stanno scrivendo Osimhen e compagni, come dice anche Stanzione: “Il Napoli dopo aver ridicolizzato la Serie A, sta dimostrando di poter conquistare anche l’Europa. Noi dei club UANM siamo convinti che il Napoli possa arrivare fino in fondo anche in Champions League“.