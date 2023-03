Dalla Germania: “Tifosi Eintracht devastano Napoli con ultras Atalanta, scandaloso”

Gli scontri prima e dopo Napoli-Eintrach Francoforte scandalizzano la Germania: “Attacchi con pietre alla polizia“.

In Germania sono scandalizzati da quello che è accaduto nella giornata di ieri prima e dopo Napoli-Eintrach Francoforte. Scene di guerriglia urbani, con bombe carta, molotov, fumogeni, pietre e qualsiasi tipo di oggetto lanciato contro la polizia e contro gli ultras avversari.

Qualcosa di assurdo che va condannato ad ogni livello. Su la Bild viene fatta una ricostruzione di quanto accaduto a Napoli, con la versione on line della prestigiosa testata tedesca che resta sbigottita e rammaricata per quanto accaduto nel capoluogo partenopeo. Si parla di 400 hoolingans teutonici che a più riprese con pietre e altri oggetti hanno assaltato la polizia italiana. Agenti che hanno dovuto evitare lo scontro tra ultras rivali, ma hanno anche dovuto difendersi da attacchi continui nei loro confronti.

Si parla di scene scandalose su la Bild, con membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht Philipp Reschke, responsabile delle questioni relative ai tifosi, ha dichiarato a Napoli: “È chiaro che nessuno vuole vedere questo. Sono i disordini che abbiamo temuto fin dal giorno del sorteggio. La polizia italiana che si trovava in città ci ha descritto la situazione in modo tale che un gruppo di 250 sostenitori dell’Eintracht ha fatto una specie di marcia lungo la riva verso la città. Sempre sotto scorta della polizia. A un certo punto si sono sistemati in una piazza. Lì, circa 150 napoletani sono arrivati e hanno attaccato il nostro gruppo. A quel punto si è messo in moto quello che abbiamo visto. È culminato in uno scontro relativamente lungo. Abbiamo visto un veicolo della polizia in fiamme. La polizia stessa non ha saputo dirci chi l’ha lanciato. Sembrava un po’ che i gruppi che si cercavano si fossero trovati. La cosa più importante è che non ci sono vittime. Nemmeno tra i poliziotti“.

Reschke sui disordini degli ultras dell’Eintracht: “Dobbiamo ancora aspettare e vedere cosa ci dirà la polizia. Io vedo quello che passa la televisione. Ma non posso ancora confermarlo. La polizia era tra i due gruppi che volevano affrontarsi. Non posso ancora dire che sia stato il nostro gruppo ad attaccare la polizia“.