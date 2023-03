Napoli-Milan, biglietti in vendita: i prezzi

Napoli-Milan, biglietti in vendita per la sfida di Serie A che si gioca il 2 aprile alle ore 20.45 allo stadio Maradona.

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Milan, in programma il 2 aprile 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di giovedì 16 marzo 2023.

In attesa delle indicazioni da parte delle Autorità competenti, i residenti fuori regione Campania potranno acquistare solo se in possesso della fidelity card della SSC Napoli “Fan Stadium Card”.

Napoli-Milan: il prezzi dei biglietti

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Nisida € 100,00

Distinti € 85,00

Curve € 50,00

I biglietti possono essere acquistati attraverso il sito di ticketone e presso tutti i punti vendita abilitati.