Gazzetta dello Sport: “Rosa da 22 titolari e super budget per il Napoli”

Un weekend di relax per organizzare la rivoluzione. Il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono concessi alcuni giorni a Ischia, ma anche sull’isola il lavoro non si è mai fermato. Come racconta Vincenzo D’Angelo su La Gazzetta dello Sport, i vertici del Napoli hanno definito le prossime strategie di mercato: obiettivo, rendere la squadra all’altezza della Champions League e delle ambizioni di Antonio Conte.

Rosa da 22 titolari e super budget

Conte vuole 22 titolari veri e il club intende accontentarlo. Non sarà semplice completare l’organico già per l’inizio del ritiro a Dimaro Folgarida, ma si proverà ad arrivarci con l’ossatura già pronta. Dopo una stagione fuori dall’Europa, la panchina dovrà essere all’altezza dell’undici titolare.

Il profilo dei rinforzi è chiaro: qualità, esperienza e duttilità. Conte punta su giocatori capaci di adattarsi a più ruoli e sistemi di gioco. Per questo, De Laurentiis avrebbe messo a disposizione un budget superiore ai 150 milioni di euro, con l’intenzione di chiudere almeno un colpo top per reparto. In totale si attendono almeno otto nuovi innesti, più un nuovo vice per Meret, che ha già rinnovato per altri due anni.

Attacco: occhi su Lee, Chiesa e il nuovo centravanti

Il reparto che subirà la trasformazione più profonda sarà l’attacco. Con l’addio ormai imminente di Kvaratskhelia, servono innesti di spessore. La priorità, spiega ancora D’Angelo su La Gazzetta dello Sport, è Lee Kang-in del PSG, esterno coreano talentuoso e veloce, con 11 presenze in Champions League. Il Napoli valuta un prestito con diritto di riscatto, ma si cercano incastri su ingaggio e cifra del riscatto.

Conte ha chiesto anche un altro esterno offensivo e il nome che circola è quello di Federico Chiesa, reduce da una stagione opaca a Liverpool (probabile refuso per Juventus nel testo originale). Per il ruolo di punta, è sempre caldo il nome di Jonathan David, già bloccato ma ora in fase di riflessione. Le alternative spaziano dai sogni Gyökeres e Darwin Núñez a profili italiani come Kean e Lucca.

Centrocampo: in attesa di Frattesi, occhi su Gutierrez per la fascia

A centrocampo, molto dipenderà dal futuro di Anguissa e Lobotka, entrambi nel mirino dei club arabi. Dopo il colpo Kevin De Bruyne (annuncio dopo la pausa nazionali), il Napoli potrebbe affondare per Davide Frattesi, ma tutto dipende dall’Inter.

In difesa, servono almeno due terzini e un centrale. Il nome forte è Sam Beukema, seguito da Gatti e Kiwior. Sulla fascia sinistra si punta forte su Miguel Gutierrez del Girona: prodotto del vivaio del Real Madrid, protagonista anche in Champions, può giocare sia da terzino che da esterno a tutta fascia. Il club spagnolo chiede almeno 20 milioni, ma la trattativa è aperta.