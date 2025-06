Il Mattino: “Leao e Bonny, il Napoli c’è”

Il Napoli rilancia sul mercato e si prepara a un’estate bollente, tra assalti in attacco, strategie sugli esterni e cessioni eccellenti. Come riportato da Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, il ds Giovanni Manna è al lavoro su più tavoli, forte del mandato di Antonio Conte che chiede tre innesti top nel reparto offensivo.

Bonny, Lucca, Kean: il Napoli non molla

In casa Napoli è sfida aperta all’Inter per Ange-Yoan Bonny del Parma. Il club partenopeo era già pronto a chiudere l’operazione lo scorso gennaio, ma fu proprio la società ducale, impegnata nella lotta salvezza, a chiedere di posticipare tutto a fine stagione. Oggi, però, i nerazzurri sono tornati forti sul 22enne francese, presentando – secondo le indiscrezioni – un’offerta superiore a quella azzurra. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma Manna non ha intenzione di mollare.

Resta viva anche la pista che porta a Lorenzo Lucca dell’Udinese e il monitoraggio su Moise Kean della Fiorentina. E non è escluso che, nelle prossime ore, Antonio Leao, padre di Rafael Leao, possa dare una risposta al Milan circa il futuro del figlio. Il Napoli si è inserito nei dialoghi: molto dipenderà da Massimiliano Allegri, nuovo allenatore rossonero, e dalla sua volontà di puntare sul portoghese. In ogni caso, Conte stravede per Leao, considerato ideale per il suo 4-3-3.

Esterni: da Leao a Lookman, passando per Chiesa e Orsolini

Come evidenzia ancora Taormina su Il Mattino di Napoli, il Napoli ha urgente bisogno di “mettere le ali”: i numeri degli esterni nell’ultima stagione non hanno soddisfatto, e serve rinforzare il reparto. Oltre a Neres, già arrivato, si cercano almeno due esterni offensivi di livello.

Tra i nomi caldi:

Rafael Leao, priorità assoluta ma trattativa complessa;

Ademola Lookman, possibile partente dopo l’addio di Gasperini all’Atalanta. Il Napoli ha già avuto un primo scambio con i Percassi, ma la richiesta è molto alta;

Federico Chiesa, che potrebbe essere ceduto dal Liverpool (verosimilmente un errore, si intende la Juventus) anche in prestito: in caso di buonuscita, l’esterno sarebbe pronto a ridursi l’ingaggio pur di giocare con Conte;

Riccardo Orsolini del Bologna.

Da monitorare anche la posizione di Giacomo Raspadori: a gennaio Conte bloccò la sua cessione, ma ora la palla passa al giocatore, chiamato a scegliere se accettare un ruolo da comprimario o cedere alle lusinghe di club come l’Atalanta, che lo vuole come titolare.

Centrocampo: occhi su Frattesi e Ferguson

Due piste che potrebbero decollare da un momento all’altro:

Davide Frattesi (Inter), che potrebbe liberarsi in caso di rivoluzione nerazzurra;

Lewis Ferguson (Bologna), giocatore che Conte apprezza per dinamismo e duttilità.

In attesa di De Bruyne e Osimhen

La città resta in attesa di due snodi chiave:

L’arrivo di Kevin De Bruyne, attualmente impegnato con la nazionale belga. La firma è attesa dopo il 30 giugno, con la questione dei diritti d’immagine e delle sponsorizzazioni (gestite da più società, tra cui la De Bruyne Group) da definire.

La partenza di Victor Osimhen. Niente Juventus o Galatasaray: l’unica pista concreta resta l’Al-Hilal, che ha già comunicato al Napoli l’intenzione di pagare la clausola. Resta da trovare l’intesa con l’attaccante, che chiede 36 milioni in tre anni. Conte ha già deciso: Osimhen non farà il ritiro a Dimaro se non sarà parte del progetto.

Anguissa può seguire Osimhen in Arabia

Anche Frank Anguissa potrebbe lasciare Napoli per volare in Arabia Saudita. Gli agenti del camerunese sono attesi in città nei prossimi giorni per discutere una prima bozza d’intesa. Come sempre, però, l’ultima parola spetterà al ds Manna.