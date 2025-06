Repubblica: “Napoli, pronti 40 milioni per Frattesi”

Davide Frattesi è il nome che mette tutti d’accordo. Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna condividono una convinzione: è lui il rinforzo ideale per il nuovo centrocampo del Napoli. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il club azzurro è pronto a lanciare una maxi offerta all’Inter, forte della situazione instabile tra il giocatore e il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Il malcontento del centrocampista, lasciato in panchina per tutta la finale di Champions League contro il PSG, potrebbe essere il detonatore per la sua uscita. Se Inzaghi resterà, l’addio appare probabile. Anche in caso di cambio in panchina, però, l’Inter sarà costretta a rivedere l’organico e i 40 milioni richiesti per Frattesi non spaventano il Napoli.

Rivoluzione in mediana

Conte, dal canto suo, è pronto a rivoluzionare il centrocampo. Come riportato ancora da Tina su Repubblica Napoli, Lobotka e Anguissa non sono certi di restare. Lo slovacco ha ammesso dal ritiro della nazionale l’interesse di grandi club, in primis l’Atlético Madrid, e un ritorno in Spagna non gli dispiacerebbe. Anguissa, invece, ha interrotto i negoziati per il rinnovo già a gennaio. Il contratto è stato prolungato fino al 2027 tramite clausola, ma il centrocampista guarda con interesse alla Saudi League. In uscita anche Billing, il che apre le porte a un nuovo asse centrale.

Con gli arrivi imminenti di McTominay e Kevin De Bruyne – l’annuncio del belga arriverà dopo gli impegni con la sua nazionale – Frattesi rappresenterebbe il tassello perfetto per completare il reparto: qualità, dinamismo e soprattutto gol. La sua capacità di inserirsi senza palla è ciò che manca alla manovra offensiva azzurra.

Attacco e difesa: David, Kean e sogni d’oro

Parallelamente, il Napoli lavora anche sul reparto avanzato. Tutto ruota attorno alla decisione definitiva su Jonathan David, seguito da mesi. I suoi agenti sono stati in città e i contatti con il club sono ancora attivi. Conte avrà l’ultima parola. Il canadese ha caratteristiche differenti da Lukaku e potrebbe persino giocare accanto a lui.

Altri profili seguiti per l’attacco includono Moise Kean (ora alla Fiorentina), Bonny del Parma, Lorenzo Lucca dell’Udinese e il sogno costoso Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, valutato oltre 70 milioni.

In difesa piacciono Federico Gatti della Juventus, Sam Beukema del Bologna, Lisandro Martínez del Manchester United e Giovanni Leoni del Parma, che ha colpito Conte proprio nello scontro diretto al Tardini.

Ma in cima alla lista dei desideri resta Davide Frattesi. In casa Napoli sono tutti d’accordo: è il campione giusto per cambiare volto al centrocampo e aprire il nuovo ciclo firmato Conte.