Gazzetta dello Sport – Boga al Napoli c’è il si di Gattuso

Gazzetta fa il punto su Jeremie Boga, sicuramente uno dei migliori prospetti della Serie A, il Napoli lo ha puntato ma il Chelsea ha il diritto di recompra.

Il valore di mercato di Jeremie Boga è di 20 milioni di euro, ma è inevitabilmente destinato a crescere. Il Napoli lo ha messo nel mirino oramai da tempo ed ha provato ad abbozzare anche una prima trattativa con il Sassuolo. Gli azzurri vorrebbero regalare il calciatore a Gennaro Gattuso per la prossima stagione, anche se stanno sondando il mercato anche per altri esterni come Diogo Jota.

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport Gattuso ha dato già il suo assenso all’operazione Boga al Napoli ma la trattativa è in salita per due motivi. Il Chelsea vanta un diritto di recompra a 15 milioni di euro dal Sassuolo, il club neroverde vorrebbe chiedere molto di più dei 20 milioni di euro per il giocatore. Il Napoli, però, potrebbe non dover trattare con il Sassuolo dato che se le prestazioni di Boga dovessero continuare ad essere positive, difficilmente il Chelsea si farebbe sfuggire l’occasione di riportarlo a Londra.