De Luca: "15 giorni di quarantena per chi passeggia senza motivo"

De Luca annuncia la quarantena obbligatoria per chi passeggia per strada senza motivo. Il, governatore della Campania fornisce i dati del contagio da Coronavirus.

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dichiara guerra a tutti coloro che saranno trovati a passeggiare senza un valido motivo. De Luca, durante la diretta social di oggi pomeriggio ha annunciato ulteriori restrizioni per i campani ribadendo la volontà di inviare l’esercito per scoraggiare la mobilità non necessaria.

LE PAROLE DEL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA DE LUCA

“Quarantena obbligatoria per chi passeggia per strada senza motivo. Quindici giorni chiusi in casa. E, se c’è una nuova violazione, scattano sanzioni più gravi fino all’arresto. Purtroppo c’è ancora un dieci per cento di irresponsabili che va neutralizzato. Inviteremo il governo a comunicazioni più serie. Passeggiare non è, come ha detto qualcuno, possibile mantenendo le distanze. Non si deve uscire, questo è il senso, se non per motivi di lavoro e salute. La testa non usiamola solo per dividere le orecchie”, ha spiegato Vincenzo De Luca.

Il governatore della Campania De Luca ha fornito gli ultimi dati legati a contagi da Coronavirus:

“Registriamo 222 casi positivi, 14 ricoverati in terapia intensiva. Ieri, 2 marzo, abbiamo fatto 201 tamponi con 42 positivi.

Abbiamo rinviato gli interventi chirurgici non necessari per far fronte all’emergenza sangue e non stressare ulteriormente gli ospedali.

Sono 1709 le persone sotto isolamento domiciliare, 1850 sono quelli che si sono segnalati dopo lo spostamento da Nord a Sud. E quindi 3559 in totale.

Ieri sono stati attivati altri due laboratori per fare i tamponi (Moscati di Avellino e Ruggi di Salerno), in coordinamento con Cotugno di Napoli”.