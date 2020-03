Diogo Jota: il Napoli monitora l’attaccante che piace allo United

Ultim’ora di calciomercato: Napoli interessato a Diogo Jota attaccante di 24 anni di proprietà del Wolverhampton, finito sul taccuino del ds Giuntoli.

Secondo quanto fa sapere il Corriere dello Sport, Diogo Jota è finito sulla lista del Napoli. L’attaccante portoghese piace molto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lo sta monitorando da tempo. Sul calciatore c’è anche il Manchester United che lo ha seguito anche in Europa League, in occasione del match con l’Espanyol. In quel caso il giocatore portoghese classe ’96 mise a segno una tripletta.

Destro naturale Djogo Jota predilige giocare sulla sinistra, per poi rientrare e calciatore verso la porta. Una caratteristica che piace molto al tecnico Gennaro Gattuso, che infatti ha voluto Politano al Napoli anche per questa caratteristica. Nonostante tutto sa adattarsi a più ruoli d’attacco tanto che l’allenatore del Wolverhampton lo ha utilizzato anche come punta centrale in molte occasioni.

Diogo Jota: i numeri

In questa stagione l’attaccante portoghese del Wolverhampton ha messo a segno 15 gol, contornati da due triplette siglate in Europa League: contro Besiktas ed Espanyol. Il suo procuratore è Jorge Mendes, ovvero lo stesso di Cristiano Ronaldo. Aurelio De Laurentiis vanta un ottimo rapporto con il potentissimo agente che potrebbe indirizzare il suo assistito sulla strada per la Campania.

Diogo Jota piace molto al Napoli che lo sta seguendo già da tempo, ma per riuscire a strapparlo alla concorrenza dovrà fare un sacrificio economico non da poco. Intanto in mattinata si è parlato anche di un altro attaccante in chiave azzurra: Loren Moron del Betis Siviglia. Gli azzurri stanno seguendo il calciatore che in questa stagione si sta mettendo in evidenza nel club che ha lanciato Fabian Ruiz. Indiscrezioni di calciomercato parlano anche di un interessamento concreto per Giacomo Bonaventura del Milan. In questo caso si tratterebbe di un colpo a parametro zero dato che il contratto del centrocampista scade a fine stagione.