Bonaventura nel mirino del Napoli: colpo a parametro zero

Il Napoli pensa al calciomercato e studia per il futuro un colpo a parametro zero: obiettivo Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan.

Il Milan e Bonaventura sono pronti a dirsi addio. Il Napoli studia il colpo a parametro zero e punta il centrocampista che non ha ancora rinnova il contratto in scadenza a fine stagione. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il suo procuratore Mino Raiola, è già in contatto con il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, con cui in estate ha anche chiuso l’affare Manolas e Lozano. Gli azzurri stanno pensando ad un colpo senza acquisto di cartellino e Bonaventura pare l’uomo giusto che piace pure a Gattuso. Sul centrocampista del Milan, si registra anche l’interesse della Lazio. Nonostante tutto il Napoli sembra essere in vantaggio proprio per i buoni rapporti che ha con Raiola. L’agente cura anche gli interessi di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e punto fermo della rosa di Gattuso.