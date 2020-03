Emergenza Covid 19: Napoli applaude al fantastico gesto di Insigne

Lorenzo Insigne ha promosso raccolta fondi per l’ospedale Cotugno di Napoli per aiutare il nosocomio durante l’emergenza Covid 19 in Italia.

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha promosso una raccolta fondi a sostegno dell’ospedale Cotugno di Napoli. Un gesto fondamentale per il capitano azzurro per sostenere il nosocomio in una fase di emergenza per il Covid 19. L’attaccante sul suo profilo instagram ha messo a disposizione tutti i dati utili per effettuare la donazione.

Anche Andrea Petagna, futuro calciatore del Napoli ha avviato una raccolta fondi scrivendo: “Ciao, sono Andrea Petagna e gioco in Serie A nella Spal. Ho avuto la fortuna di trasformare la mia passione nel mio lavoro e di guadagnare tanti soldi. Oggi più che mai sento la necessità di aiutare chi ne ha bisogno. Per questo ho creato #NonLasciamoIndietroNessuno, perché in Italia non ci possono essere pazienti di seria A e pazienti di serie B. Chiunque è a rischio, di qualsiasi età, DEVE ESSERE SALVATO. Ho deciso di aprire una campagna crowdfunding legata agli Ospedali Pubblici Italiani. Il primo che aiuteremo sarà il Niguarda di Milano che ha bisogno di 5 postazioni di rianimazione del valore totale di 350 mila euro. Andate subito al link in BIO e donate anche voi, qualsiasi cifra, io l’ho già fatto. Grazie e diffondete #NonLasciamoIndietroNessuno”.

Il cestista Alessandro Gentile non dimentica le sue origini ed ha avviato una raccolta fondi per l’ospedale di Caserta. Questo il messaggio apparso sul suo profilo instagram: “In un momento di grande difficoltà per tutti anche un piccolo gesto può fare la differenza… Le strutture sanitarie hanno bisogno di supporto in questo momento complicato. AIUTIAMOCI “.