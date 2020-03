Ecco il calendario del Napoli dopo il blocco della serie A per l’emergenza Coronavirus. Gli azzurri salteranno tre partite.

NAPOLI. Le nuove direttive imposte dal ministro Conte a causa dell’emergenza Coronavirus hanno interessato anche lo sport, la serie A resterà ferma fino al 3 Aprile, ma si potranno giocare a porte chiuse gli impegni europei, Champions ed Europa league in primis.

Il Napoli di Gattuso salterà probabilmente tre partite. Gli azzurri sono scesi in campo l’ultima volta scorso 29 febbraio contro il Torino.

Stando allo stop della serie A il Napoli salterà le sfide contro Hellas Verona, in programma venerdì 13 marzo, e Spal, fissata per il 22.

Il match seguente, da calendario, è quello contro l’Atalanta del 5 aprile al San Paolo, che resta in forte dubbio.

Gattuso potrà preparare solamente la sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma al Camp Nou il prossimo 18 marzo.

La gara contro i blaugrana, si svolgerà a porte per volontà delle istituzioni spagnole. Contrariamente a quanto era stato previsto all’inizio, poi, la rifinitura di vigilia non si svolgerà al Camp Nou, bensì a Castel Volturno, per poi partire, nel pomeriggio, alla volta della Spagna.

Dopo la gara contro il Barcellona gli azzurri conosceranno il nuovo calendario e Gattuso potrò preparare le partite per la volata finale in campionato.

IL CALENDARIO DEL NAPOLI DOPO LO STOP DELLA SERIE A