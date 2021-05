Gennaro Gattuso è pronto a dire addio al Napoli. Secondo Corriere della Sera per il tecnico calabrese saranno gli ultimi 180 minuti per Gattuso sulla panchina azzurra, perché oramai ha deciso di andare via a fine stagione. Il colpo di scena può essere sempre dietro l’angolo, anche perché Chiavelli sta provando a ricucire lo strappo tra De Laurentiis e Gattuso, con il patron che ha dato segnali di riavvicinamento. Al momento però Gattuso è fermo sulla sua posizione. Il tecnico non ha preso affatto bene il modo come si è comportata la società nel momento più difficile della stagione e secondo Corriere della Sera, ora Gattuso nutre un sentimento di rivalsa.

Gattuso alla Fiorentina

Nel destino di Gattuso c’è la Fiorentina, l’allenatore ha una parola data a Commisso e vorrebbe mantenerla. Il patron dei toscani gli ha dato rassicurazioni sul progetto. Ora Gattuso è assolutamente concentrato sulla conquista della Champions League con il Napoli. Non molla praticamente niente, lo si vede anche dai piccoli dettagli, come il richiamo a Lozano, con cui poi ha fatto immediatamente pace. E’ un martello Gattuso e non lascia nulla al caso. A fine stagione stagione però andrà via anche perché tra Gattuso e De Laurentiis non è mai scattata l’intesa, scrive il Corriere della Sera.