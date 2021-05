Fabian Ruiz futuro incerto, De Laurentiis chiede almeno 60 milioni di euro

Dove giocherà Fabian Ruiz nella prossima stagione? Il calciatore ha un contratto con il Napoli fino al 2023 e quindi è praticamente blindato. Chi vorrà prendere il calciatore spagnolo dovrà pagare moneta sonante per convincere Aurelio De Laurentiis a cederlo. Il Napoli è stata la squadra che ha creduto su Fabian Ruiz investendo 30 milioni di euro quando era al Betis Siviglia ed ora non vorrebbe lasciarlo partire. Certo se arriva un’offerta di quelle allettanti il patron azzurro, così come tutti gli altri presidenti, la prenderebbe in considerazione. Fabian con il Napoli si sta confermando ad altissimi livelli ed il gol segnato con l’Udinese è una perla incredibile. Ma lo spagnolo ha fatto di più, si è trasformato da mezz’ala in un centrocampo a tre a metronomo in un centrocampo a due ed è migliorato in fase di interdizione. Questo il Napoli lo sa e vuole vendere solo davanti ad una mega offerta.

Calciomercato: Fabian Ruiz conteso

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Spor la cifra minima per cominciare ad ingolosire De Laurentiis è 60 milioni di euro, questo il valore del cartellino di Fabian Ruiz. Per meno di questa cifra il patron del Napoli nemmeno si siede a parlare con i suoi interlocutori. Fabian piace all’Atletico Madrid, ma anche a Barcellona e Real Madrid, anche se i Colchoneros sono la squadra maggiormente interessata al centrocampista. Inoltre il Napoli deve valutare la situazione di Fabian Ruiz che fino ad ora ha rifiutato qualsiasi rinnovo di contratto. De Laurentiis, come sottolinea il quotidiano in rosa, non ammetterà nessun gioco a ribasso. Anche in un momento di crisi generale il presidente del Napoli non abbassa le proprie pretese economiche ma molto dipenderà anche dalla “volontà del calciatore” scrive Gazzetta. In ogni caso Fabian non ha mai fatto polemica e nemmeno i suoi agenti si sono esposti.