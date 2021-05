Il grido di battaglia di Aurelio De Laurentiis è uno solo: “Champions, Champions”. Così il presidente del Napoli ha caricato la squadra prima di Napoli-Udinese. Il patron ha voluto accompagnare calciatori e tecnico ad una sfida delicata, anche se sulla carta sembrava più semplice del previsto. De Laurentiis a fine match ha lanciato un tweet “Napoli: 100 gol! Napoli, grande squadra!” a voler sottolineare la bravura di calciatori e allenatore. Ma già prima della partita Napoli-Udinese il presidente azzurro aveva caricato la squadra prima di scendere in campo.

Come scrive Il Mattino il presidente è tornato velocemente da Milano pur di salutare il gruppo. Una volta entrato negli spogliatoi ha infuso la carica a tutti al grido: “Champions, Champions, Champions, dobbiamo andare in Champions“. Una sorta di mantra, di credo ateo in cui riversare tutte le proprie energie per questo finale di campionato. Altre due partite, se il Napoli le vince è sicuro di partecipare alla prossima Champions League. Ecco allora che niente deve essere lasciato intentato, perché le energie menali valgono tanto quanto quelle fisiche. I giocatori hanno apprezzato la presenza del presidente e lo hanno coinvolto in una specie di ola a cui il patron non si è sottratto. Gli azzurri in questo finale di campionato dovranno affrontare ancora Fiorentina e Verona, due sfide non impossibili anche perché entrambe le formazioni sono già salve. Servirà però la stessa identica concentrazione messa in Napoli-Udinese. In Serie A nessuno regala nulla ed anche contro i friulani c’è stato bisogno del massimo impegnato per riuscire a sbloccare la partita.

Sarà quindi necessario che nella testa dei giocatori e di tutto il gruppo continui a risuonare il grido di battaglia di De Laurentiis: “Champions, Champions”.