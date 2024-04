Gasperini al veleno su Koopmeiners al Napoli: “Hanno Poco da Fare”

Gasperini manda frecciatine al Napoli sulle voci di mercato che riguardano Koopmeiners, nel mirino anche degli azzurri.

Alla vigilia del match di Europa League contro il Liverpool, Gian Piero Gasperini si è mostrato infastidito dalle voci di mercato che riguardano i suoi giocatori, come riporta Tuttosport.

Gasperini e la Frecciatina al Napoli

“Le voci di mercato? Ci possono essere società meno impegnate nelle Coppe e si alimentano voci perché altre squadre hanno poco da fare”, ha affermato piccato il tecnico dell’Atalanta.

Koopmeiners nel Mirino

Secondo il quotidiano torinese, le parole del “Gasp” sarebbero una frecciatina rivolta soprattutto a Juventus e Napoli, club che avrebbero messo gli occhi su Teun Koopmeiners.

“Nessun nome, ma non è un mistero che – limitandosi all’Italia – l’olandese sia in cima alla lista di mercato della Juventus. Che poi ‘Koop’ piaccia anche al Napoli, lui pure fuori dalle Coppe per precoce eliminazioni a opera del Barcellona, è un altro discorso che, chissà potrebbe riguardare perfino lo stesso Gasperini in seguito alle (im)prevedibili strade del mercato”.

L’Interesse degli Azzurri

Gasperini-Napoli, Futuro Incerto

Le frecciatine di Gasperini arrivano mentre si vocifera di un possibile approdo sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Un futuro tutto da decifrare.

Il tecnico si dimostra concentrato sull’Europa League, ma non lesina stoccate ai club che, eliminati dalle coppe, si concentrano sul mercato come Napoli e Juve. Koopmeiners sembra essere il caso più caldo e divisivo tra le tre società.