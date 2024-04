De Laurentiis Insiste per Conte: Aggiunta una clausola mai messa prima

De Laurentiis continua a corteggiare Conte per la panchina del Napoli con un’offerta mai fatta prima: 8 milioni d’ingaggio e piena libertà sul mercato.

Secondo quanto riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non molla la presa su Antonio Conte per la panchina del Napoli. Il presidente azzurro starebbe insistendo in maniera sempre più decisa per convincere il tecnico salentino.

Offerta Mai Fatta Prima

Per arrivare a Conte, De Laurentiis avrebbe messo sul piatto un’offerta senza precedenti: un ingaggio faraonico da 8 milioni di euro a stagione e, soprattutto, carta bianca totale sul mercato per scegliere la rosa.

Libertà Totale di Movimento

Ma non è tutto. Come rivela Il Mattino, il patron azzurro sarebbe disposto a concedere a Conte anche una clausola mai applicata prima al Napoli: la totale libertà di lasciare la panchina in qualsiasi momento senza penali.

I Limiti dell’Offerta

Ovviamente l’offerta darebbe carta bianca a Conte “nei limiti del budget azzurro”, ovvero con un tetto d’ingaggi complessivo sui 80 milioni di euro. Ma si tratterebbe comunque di libertà operative senza pari per il tecnico pugliese.

Conte Tentato ma Esitante

Nonostante questa ricca e inedita proposta di De Laurentiis, Conte al momento sembra tentato ma esitante e continua a prendere tempo prima di dare una risposta definitiva al presidente del Napoli.

In sintesi, De Laurentiis sarebbe arrivato a offrire condizioni economiche e operative mai concesse prima ad un allenatore del Napoli pur di assicurarsi Antonio Conte sulla sua panchina. Una corte insistente e ricca di concessioni eccezionali.