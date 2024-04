Conte-Napoli, De Laurentiis promette un Maxi-Budget

De Laurentiis vuole Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Per convincerlo è pronto a mettere sul piatto un maxi-budget da 200 milioni per il calciomercato.

Ultime notizie calciomercato Napoli – Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha un chiaro obiettivo per la panchina del Napoli: Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Tottenham rappresenta un’autentica ossessione per il presidente azzurro.

Il Sogno di De Laurentiis: Conte al Napoli

Per convincere Conte, De Laurentiis sarebbe pronto a fare una maxi-offerta: un budget faraonico da 200 milioni di euro da investire sul calciomercato estivo per rinforzare la rosa. Una ricchezza derivante anche dalla cessione di Victor Osimhen, prevista già da dicembre con l’inserimento di una clausola rescissoria.

“Mettendo nel conto anche il tesoro in arrivo per la cessione di Victor Osimhen, pianificata da dicembre con l’inserimento della clausola rescissoria nel contratto del bomber nigeriano, il budget per la prossima campagna acquisti a disposizione di De Laurentiis sarà di circa 200 milioni. Niente alibi o giustificazioni, insomma. I soldi ci sono e si tratta solamente di saperli spendere bene, in un momento cruciale per il futuro del calcio in città”.

Conte Valuta la Proposta del Napoli

Dall’altra parte, stando a quanto riporta Repubblica, lo stesso Conte sembra essere molto tentato dall’offerta del Napoli: “Il budget a disposizione per il mercato sarà come detto imponente e per questo non c’è tempo da perdere, anche se ora il primo rebus da risolvere è quello del nuovo allenatore.

La prima scelta di De Laurentiis è ormai da mesi Antonio Conte, che già in autunno aveva rifiutato l’offerta di subentrare in corsa a Garcia e adesso sta valutando con attenzione la proposta del Napoli: allettato in parte pure dalla prospettiva di non allontanarsi dall’Italia.

Ma l’ex ct della Nazionale, dopo aver visto assiduamente alla tv le partite di Di Lorenzo e compagni nel corso di questa tribolata stagione, ha maturato soprattutto la certezza di poter fare un ottimo lavoro sulla panchina, avendo individuato i principali problemi — tattici e caratteriali — della squadra.

I presupposti per un accordo ci sono, insomma, a patto che il presidente soddisfi la richiesta perentoria d’autunomia avanzata dal tecnico pugliese”.

Insomma, avendo seguito da vicino il cammino degli azzurri in stagione, Conte sembrerebbe convinto di poter fare un ottimo lavoro a Napoli, avendo già individuato tutti i principali problemi tattici e caratteriali della squadra partenopea.

De Laurentiis sembra pronto a tentare il colpaccio Conte con una ricca offerta economica al tecnico, ma dovrà accettarne le richieste, a partire da quella fondamentale di autonomia gestionale. La strada per riportare lo scudetto a Napoli passa dal colpo di mercato in panchina.