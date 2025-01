BOMBA DALL’INGHILTERRA – “Garnacho lascia Manchester nel weekend”: Napoli in pole, le ultimissime

The Independent rivela: l’argentino pronto all’addio allo United. Gli agenti al lavoro per trovare l’accordo, il Napoli offre 55 milioni bonus compresi.

La telenovela Alejandro Garnacho potrebbe essere arrivata alla sua puntata finale. Secondo quanto rivelato da The Independent, fonti vicine al calciatore confermano che l’argentino lascerà Manchester nel prossimo weekend. Una notizia bomba che fa sognare i tifosi del Napoli.

Il club azzurro è in prima fila per il talento dello United, nonostante la richiesta iniziale di 70 milioni di sterline avesse raffreddato l’entusiasmo. Ma ora la situazione potrebbe sbloccarsi: il Napoli ha messo sul piatto 55 milioni di euro bonus compresi, una cifra importante che testimonia la volontà di chiudere l’operazione.

De Laurentiis non si ferma qui: pronto un contratto quinquennale con opzione per convincere il gioiello argentino. Gli intermediari sono al lavoro no-stop: il ds Manna, insieme al procuratore del calciatore e ad altri agenti internazionali, sta tentando il tutto per tutto nelle prossime ore.

La palla passa ora al Manchester United: il club inglese vuole monetizzare al massimo dalla cessione del suo gioiello, ma la volontà del giocatore di cambiare aria potrebbe essere decisiva. Il weekend si avvicina e i tifosi del Napoli trattengono il fiato: Garnacho potrebbe essere il colpo che fa esplodere l’entusiasmo.