LETTERE ALLA REDAZIONE – “Il sistema vuole fermarci come nel 2018”: la denuncia dei tifosi azzurri

Pubblichiamo la lettera ricevuta da sette appassionati tifosi del Napoli che tracciano un inquietante parallelo tra la stagione attuale e quella dei 91 punti.

“Carissimo Direttore,

Le scriviamo con profonda ammirazione per Lei e per l’ottimo sito che ha creato nel deserto dell’informazione mediatica napoletana. Tolto NapoliPiu c’è solo il nulla o le tante macerie di un’informazione che prima del 1860 insegnava giornalismo al mondo intero.

C’è poco da fare Direttore perché questo campionato è il copia – incolla del torneo 2017 – 2018. Un grande Napoli fregato dai giochi di Palazzo a favore della Juventus. Ricordiamo bene Direttore. Ora come allora c’era un grande Napoli penalizzato settimanalmente dagli arbitri ed una Juventus sostenuta domenica dopo domenica dagli straordinari errori arbitrali.

Tutto identico con quanto avviene ora con l’Inter favorita dagli errori arbitrali e con il Napoli che deve vedersela continuamente con Doveri (con l’Atalanta e l’Udinese), Colombo (con la Lazio e l’Atalanta) e con Rocchi che ci rifila anche Mariani (con l’Inter) e Chiffi (con la Juventus) nel silenzio assoluto dei pittoreschi media partenopei.

Ora come allora era identico il silenzio. Sa Direttore che i nostri prodi media riuscirono persino ad attaccare il Napoli che a Firenze non aveva vinto contro Mazzoleni. Siamo al copia – incolla Direttore e solo Lei critica ed evidenzia quanto sta capitando al Napoli di Conte.

I nostri prodi media che danno lezione di calcio ai vari Benitez, Sarri, Ancelotti, Conte e tutti gli allenatori che vengono a Napoli non dicono una sola parola contro gli arbitraggi che subisce il Napoli. Sa Direttore, qui da noi riportano per filo e per segno le varie cronache e moviole dei media che sono da sempre contro il Napoli e mistificano continuamente la realtà dei fatti.

Possibile, noi che abbiamo tanto insegnato agli altri a scrivere non siamo più capaci di analizzare i fatti e dobbiamo rivolgerci a giornali che assegnano la piena sufficienza ai vari Colombo (Atalanta – Napoli) e a Chiffi per la direzione di Napoli – Juventus.

Siamo messi male direttore e siamo certi che anche quest’anno ci scipperanno uno scudetto che in un campionato regolare sarebbe già stato ampiamente assegnato.

Saluti, Vincenzo L., Gennarino F., Donato I., Pasquale O., Renato P., Gaetano C., Fernando B.”