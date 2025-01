FIORENTINA – “40 milioni per Comuzzo o resta qui”. Commisso fa muro col Napoli

Il presidente viola non intende scendere a compromessi per il giovane difensore.

La trattativa tra Napoli e Fiorentina per Pietro Comuzzo rischia di arenarsi definitivamente. Il club di Aurelio De Laurentiis deve fare i conti con la fermezza di Rocco Commisso, che non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello difensivo.

Secondo quanto riporta FirenzeViola.it: “La trattativa tra Fiorentina e Napoli per Pietro Comuzzo è in stand-by. In questo momento il difensore sembra più vicino alla permanenza piuttosto che all’addio, soprattutto per volontà del presidente Commisso che sembra intransigente nel scendere a patti con il Napoli. La cifra che i viola continuano a chiederne è 40 milioni per lasciare partire il difensore centrale”.

Una richiesta considerata eccessiva dal Napoli, con il ds Giovanni Manna che sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’irrigidimento di Commisso sulla valutazione del giocatore potrebbe costringere il club azzurro a virare su altri obiettivi.

La palla ora passa al club partenopeo: pagare la cifra richiesta dalla Fiorentina o cambiare obiettivo. Al momento, la seconda ipotesi sembra la più probabile, con il presidente viola che non sembra disposto a fare sconti per il suo giovane talento.