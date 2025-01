Il Manchester United abbassa il prezzo per Garnacho. Il Napoli prepara l’assalto

Il club inglese, pressato dal Fair Play Finanziario e dall’operazione Dorgu, apre alla cessione del talento argentino.

Il Napoli sta per piazzare l’ennesimo colpo che farà tremare il calcio europeo. Il Manchester United è con le spalle al muro e ha abbassato le pretese per Alejandro Garnacho, il gioiello argentino che Antonio Conte ha indicato come erede perfetto di Kvaratskhelia.

Ma perché proprio ora? La risposta arriva dal Corriere dello Sport: “Non s’è mai fermato il pressing per Garna: lo United, ora, chiede 55 milioni di euro, una distanza gradualmente ridotta, magari anche dopo l’affondo per Patrick Dorgu con il Lecce, un’operazione da 40 milioni di euro complessivi che stringe ancor di più la morsa delle regole del Faiplay finanziario sugli inglesi: per comprare, devono vendere”.

E qui sta il capolavoro di De Laurentiis: aspettare il momento giusto per colpire. I Red Devils sono con l’acqua alla gola e il Napoli lo sa bene. Il quotidiano svela un altro dettaglio cruciale: “C’è ancora un po’ di distanza con i Red Devils, intenzionati a ricavare quanto più possibile dalla cessione eventuale dell’esterno sinistro della Seleccion in quanto essendo un prodotto dell’Academy, del vivaio, creerebbe a bilancio un profitto netto, puro, utilissimo per migliorare la situazione finanziaria”.

Il ds Giovanni Manna non lascia nulla al caso e ha già pronto il piano B, anche se l’obiettivo primario resta Garnacho: “Se la questione non si sbloccherà nelle prossime ventiquattro ore, il ds dovrà sfornare un’alternativa al volo. Per la verità, un’offerta l’ha già presentata: al Psv per Noa Lang, 25 anni, esterno sinistro olandese per cui erano pronti 25 milioni di euro. Da Amsterdam è arrivato un secco: no, grazie”.

Le prossime 24 ore saranno decisive. Mentre lo United annaspa nei suoi problemi finanziari, il Napoli si prepara a piazzare l’ennesimo colpo che farà parlare l’Europa. E chissà che tra qualche mese non sentiremo i soliti “guru” del calcio parlare di “fortuna” anche per Garnacho. Ma questa è un’altra storia…