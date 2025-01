Comuzzo-Napoli, Manna incontra l’agente. Le utime su Garnacho

La Fiorentina ha già respinto una maxi offerta per il classe 2005, ma gli azzurri non mollano. Summit in corso per trovare l’intesa economica.

Il Napoli accelera per Pietro Comuzzo. Come riporta Gianluca Di Marzio, è in corso un pranzo tra il ds Giovanni Manna e l’entourage del difensore della Fiorentina per discutere i termini dell’accordo.

Il centrale classe 2005, protagonista di un’ottima prima parte di stagione in viola, è il primo obiettivo per rinforzare la difesa azzurra. La Fiorentina ha già respinto un’offerta da 20 milioni nelle scorse settimane, ma il Napoli non molla e vuole chiudere già a gennaio.

Nel frattempo, Manna lavora anche sul fronte Garnacho: con l’entourage dell’argentino si discute di un ingaggio da 4 milioni (tra fisso e bonus) contro gli 1.5 attuali allo United. Con i Red Devils si tratta sulla base di 50 milioni più bonus, contro una richiesta di 60-65. Gli inglesi devono vendere per rispettare il Fair Play Finanziario.