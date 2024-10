Gaetano: “Addio Napoli? Ci sono rimasto male, ma ne rimarrò per sempre tifoso! Kvaratskhelia un fenomeno”

L’ex centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, ora al Cagliari, è tornato a parlare dell’addio al club partenopeo.

In un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gianluca Gaetano, ex centrocampista del Napoli attualmente in forza al Cagliari, ha condiviso i suoi pensieri sulla sua esperienza a Napoli e sul suo nuovo percorso in Sardegna.

“Per gli azzurri provo un amore incondizionato. Resterò sempre un tifoso del Napoli”, ha dichiarato Gaetano, sottolineando il suo supporto per la squadra partenopea. “Spero possa vincere un altro scudetto. La squadra è in forma e gioca alla grande, grazie anche al lavoro di Conte, che ha portato stabilità e qualità. De Laurentiis ha fatto un ottimo lavoro.”

Riflettendo sul suo trasferimento a Cagliari, Gaetano ha ammesso di aver provato un certo dispiacere. “Chiaro che ci sono rimasto un po’ male, ma penso di aver dato tutto al Napoli. A volte le strade si dividono”, ha spiegato.

Scegliere di essere “re a Cagliari” piuttosto che “vice di Kvara” sembra essere stata una decisione ponderata. L’ex azzurro ha parlato con ammirazione di Khvicha Kvaratskhelia: “Quando l’ho visto la prima volta a Dimaro ho detto “Ma questo chi è?”. Fortissimo, un fenomeno. Sono felice della scelta di Cagliari. In quei 4-5 mesi da gennaio, ho sentito l’affetto della gente. Si sta bene, vivo al Poetto. Posso solo essere riconoscente”.

Inoltre, ha rivelato di essere stato preconvocato in Nazionale da Spalletti, prima di un infortunio che ha interrotto il suo percorso. “La Nazionale non deve essere un tormento. È stata una bella soddisfazione. Con Spalletti a Napoli mi sono sentito molto bene”, ha concluso.